ТВ-новости: почему падает рубль?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за вторник, 10 апреля:
- Вслед за черным понедельником наступил черный вторник для российской экономики. Мы спросили москвичей и гостей столицы, должны ли россияне за свой счет спасать олигархов и компании, попавшие под санкции.
- Стоит ли ждать мировой войны на территории Сирии? Дональд Трамп и его союзники могут нанести удары по важным для Башара Асада объектам в ближайшие часы.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы, ее отец также быстро идет на поправку. Почему смертоносный "Новичок" не привел к летальному исходу после отравления экс-полковника ГРУ и его дочери?
- Накануне выступления в американском конгрессе Марка Цукерберга: каким образом наши с вами данные в Фейсбуке используют такие компании, как Cambridge Analytica?