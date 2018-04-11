ТВ-новости: какие американские товары могут запретить в России?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за среду, 11 апреля:
- Красивые и умные ракеты. Как Дональд Трамп угрожает России - и что отвечает Москва?
- На фоне новостей вокруг обострения ситуации из Сирии российский рубль вновь дешевел. Насколько зависит от Запада российская экономика и какой ответ на американские санкции готовят в Москве?
- В Британии выясняют, насильственной ли смертью умер российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он много знал о деле Сергея Магнитского и рассказывал о нем.
- Допрос с пристрастием в американском конгрессе Марка Цукерберга. Как глава "Фейсбука" собирается выигрывать у России в гонке вооружений?