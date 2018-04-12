Как космический модуль оказался на месте церковного алтаря

В украинском Переяславе уже почти 40 лет работает необычный музей космоса, расположенный в помещении деревянной церкви XIX века.

По словам директора музея, таким образом в советское время администрация заповедника, на территории которого находится церковь, хотела сохранить старинный храм. С другой стороны, это была дань идеологии тех времен.

Сегодня церковь продолжает работать как музей. Внутри можно увидеть макеты советских луноходов и спутников, части ракет, скафандры первых космонавтов и пищу, разработанную для условий невесомости.