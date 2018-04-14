Ракетные удары по Сирии: что известно?

В ночь на 14 апреля, в 4 часа по московскому времени, США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Дамаску и провинции Хомс в ответ на химическую атаку в пригороде сирийской столицы Думе.

Коалиция обвиняет в химатаке сирийских военных.

Главными целями стали научно-исследовательский центр в Дамаске, предположительно связанный с производством химоружия, а также два склада в провинции Хомс.

По состоянию на 8 утра субботы известно, что было выпущено от 30 до 100 ракет. Часть из них была сбита.

В ответ на атаку Башар Асад опубликовал видео, где он идет в своей рабочий кабинет, с подписью "Утро непоколебимости".

Владимир Путин заявил: "Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом".