ТВ-новости: что значат выводы ОЗХО по делу Скрипаля?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за четверг, 12 апреля:
- Организация по запрещению химического оружия подтверждает, что Скрипалей отравили "Новичком". Поговорим о том, что значит это заявление.
- Экс-министр Алексей Улюкаев останется за решеткой - апелляция на его приговор отклонена. Обсудим, почему Игорь Сечин, игнорировавший повестки, сегодня все-таки появился в суде.
- Услышим, что думают о российско-британских отношениях болельщики лондонского "Арсенала", которые приехали в Москву на матч с ЦСКА.
- И в день космонавтики побываем в необычном украинском музее, где космический модуль находится на месте церковного алтаря.