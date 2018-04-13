"Мы хотим молиться с мужчинами": акция протеста в мечети

Строгие правила ислама требуют, чтобы женщины и мужчины молились отдельно: в мечетях есть специальные галереи, откуда женщины не могут видеть ни мужчин, ни имама, ведущего молитву.

Однако многие молодые мусульманки в Стамбуле не согласны с этим правилом: они могут сидеть рядом с мужчинами в транспорте или аудитории университета - так почему не в мечети?

После того как в марте женщину, попытавшуюся сесть в общем зале мечети с мужчинами, вышвырнули на улицу, в городе началась кампания, бросающая вызов многовековым традициям.