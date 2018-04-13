ТВ-новости: запрет "Телеграма" - стоит ли бояться другим интернет-компаниям?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за пятницу, 13 апреля:

•Телеграм блокируют в России, стоит ли волноваться пользователям? Мы поговорим также о том, почему Иран стал самым большим рынком для мессенджера Павла Дурова и как там к нему относятся власти.

•Поговорим о последних событиях вокруг Сирии, конечно, не очень веселых.

•Поговорим о возможном ответе России на американские санкции. Среди предложений - запрет на импорт лекарств, экспорт ракетных двигателей и производство американских продуктов в России без спроса США.

•И наконец - забудем о политике и увидим историческую экспедицию в джунгли Амазонки, во время которой ученые обнаружили девять неизвестных науке видов животных.