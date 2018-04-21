"Бетонные мечты": 50 лет истории лондонского Southbank Centre

Одно из самых популярных мест Лондона - так называемый Southbank Centre, культурный центр на южном берегу Темзы.

Здания его были построены в 60-е годы прошлого века в стиле брутализма - суровой лаконичной эстетики послевоенных годов.

Брутализм был далеко не всем по нраву, и одно время многие требовали даже снести эти здания. Теперь это памятник архитектуры.

Комплекс Southbank Centre был закрыт на ремонт почти 3 года. Его открытие ознаменовала выставка "Бетонные мечты", которая рассказывает историю концертов в Queen Elizabeth Hall и Purcell Room за последние 50 лет.

Зрители имеют уникальную возможность увидеть здание глазами артистов: выставка начинается за кулисами, в служебных помещениях, и заканчивается на сцене.

В открывшийся после длительной реставрации центр отправились наши корреспонденты Александр Кан и Катя Ледер.