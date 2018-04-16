Тысячи людей перекрыли движение в Ереване

В Ереване тысячи людей вышли на акцию протеста. Они перекрыли движение в центре города и пытались пробиться к зданию парламента. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Протесты вызваны выдвижением бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. После того как Армения стала парламентской республикой, президента и премьера страны выбирает парламент, а основные полномочия переходят к премьер-министру.

Голосование в парламенте по кандидатуре премьера назначено на 17 апреля.