ТВ-новости: готовы ли депутаты Думы топтать свои айфоны?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник, 16 апреля:
- Хроника объявленных, но не введенных санкций. Постоянный представитель США в ООН обещала сегодня новые санкции США в отношении Москвы, но Белый дом говорит, что решение еще не принято. Наш корреспондент в Вашингтоне - о том, с чем связана задержка и какими могут быть новые санкции.
- Мы увидим репортаж Би-би-си из Сирии. Наши коллеги встретились с девочкой и ее родителями, которые утверждают, что пережили химическую атаку в городе Дума, куда все никак не могут приехать международные инспекторы.
- Сегодня британские газеты вышли со статьями на первой полосе о том, что Москва готовит кибернападение на Соединенное Королевство. Поговорим о том, насколько это возможно и готовы ли британцы к кибервойне с Россией.
- И наконец: дипломатическая война России и Британии привела к тому, что МИД России советует родителям подумать дважды перед тем, как отправлять детей в летние языковые школы в Британию. Наш влогер Бен Тавенер побывал в одной из таких школ.