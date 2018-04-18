Нападение в одной из школ Башкирии: главное

В российской школе совершено новое нападение - на этот раз в городе Стерлитамак в Башкирии. Это уже четвертый серьезный инцидент со школьниками в России с начала года.

В школе №1 в Стерлитамаке девятиклассник ворвался с ножом в класс и ранил двоих человек - учительницу информатики и свою одноклассницу. Затем он поджег помещение и ударил ножом себя.

Еще одна ученица выпрыгнула из окна соседнего класса, который находился на втором этаже школы. Девочка испугалась пожара после того, как в здании сработала сигнализация.

"Жизни детей ничего не угрожает - девочки поправляются, все будет нормально. Я поздоровался с ними, узнают, улыбаются даже", - рассказал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В результате пожара никто не пострадал. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что все школьники покинули здание после сигнала пожарной тревоги.

Против 17-летнего школьника возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек. Еще одно уголовное дело возбуждено по статье о халатности.

"Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка", - сообщает СКР.