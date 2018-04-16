Лавров: Highly likely – это новое изобретение британских дипломатов

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью программе Би-би-си HARDtalk прокомментировал авиаудары по Сирии коалиции во главе с США, сказав, что все доказательства применения химоружия в Сирии, которые приводят западные страны, основаны на информации в СМИ и социальных сетях.

Он также задался вопросом, почему удары по Сирии были осуществлены за сутки до того, как на место предполагаемой химатаки должны были прибыть эксперты ОЗХО.

Концепция "с высокой вероятностью" [highly likely], по словам Лаврова, - это новое изобретение британских дипломатов. На таком основании, по его словам, они наказывают тех, кто им кажется виновным.