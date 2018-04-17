ТВ-новости: почему от блокировки Telegram страдают Google и Amazon

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за вторник, 17 апреля:
- Наши корреспонденты отправились в Армению, где тысячи людей протестуют против того, что считают узурпацией власти бывшим президентом, который стал премьером, но при этом остался лидером государства.
- Мы поговорим о том, почему в войне Роскомнадзора с Telegram жертвами становятся Google, Amazon и даже "Одноклассники".
- Наш корреспондент расскажет, почему британцы и американцы считают, что российские хакеры пытаются взломать интернет.
- Поговорим о новом открытии британских ученых, которые обещают нам решить проблему пластиковых отходов.