Как Индия оказалась на пороге пандемии ожирения: документальный фильм Би-би-си

В Индии с каждым годом все больше людей страдает от ожирения. В Дели, самом "толстом" городе страны, число взрослых, страдающих ожирением, достигает почти 30%. В частных школах города каждый третий подросток в возрасте от 14 до 18 лет страдает от ожирения.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

Но эта проблема уже вышла и за пределы столицы: почти у каждого пятого ребенка в Индии есть лишний вес. Но насколько эта проблема на самом деле серьезна? В чем её причина? Почему самому большому риску подвергаются индийские дети? И - самое главное - что можно предпринять, чтобы остановить развитие этой тенденции? Анита Рани расскажет об истинных масштабах проблемы и о том, как врачи и работники системы здравоохранения пытаются с ней бороться.