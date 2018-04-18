ТВ-новости: Рабский труд северокорейцев в России

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за среду, 18 апреля:
- Мы поговорим о том, кто побеждает в войне Telegram и Роскомнадзора и о том, чем российские власти грозят "Фейсбуку".
- Наши корреспонденты расскажут о сегодняшнем дне протестов в Армении и о том, как лидеры не только этой, но и других бывших советских республик меняли конституцию, чтобы остаться у власти.
- Мы покажем расследование того, как северокорейские власти используют рабский труд своих граждан за рубежом, в том числе и в России, чтобы финансировать ядерную программу.
- И услышим, что думают российские студенты, обучающиеся в Британии, о предложении "Россотрудничества" вернуться на родину в рамках проекта Highly Likely Welcome Back.