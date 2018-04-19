Ненужный чемпион. Белорусский армрестлер копит на чемпионат мира с пенсии по инвалидности

Виктор Братченя живет в агрогородке Большие Мотыкалы в 20-ти километрах от белорусского Бреста. Он единственный спортсмен в Беларуси, кто побеждает среди тех, кого принято называть паралимпийцами, и среди здоровых спортсменов.

В свои 33 года Виктор принес Беларуси 51 медаль с чемпионатов мира и Европы. 31 из них – за первое место. Государство на подготовку выделяет лишь 30-35 долларов единовременной помощи в качестве учебно-тренировочного сбора и оплачивает поездку на чемпионат. Призовые за победы в неолимпийском армрестлинге в Беларуси не выплачивают.