Хотят ли русские студенты вернуться из Британии домой?

Россотрудничество предложило россиянам оставить британские вузы и доучиться на родине. Что об этом думают русские студенты в Лондоне?

Чиновники ссылаются на "недружественное отношение" и рост "русофобских настроений" на фоне политического разлада между Лондоном и Москвой, но пока ограничиваются декларациями - ни денег, ни мест в российских вузах для возвращенцев не выделено.

Мы спросили студентов, готовы ли они доучиваться в России, связывают ли с ней свое будущее и обижают ли их в Лондоне.