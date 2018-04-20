Единственный соратник Януковича, который сидит в тюрьме

На Украине продолжается суд над Александром Ефремовым - единственным высокопоставленным политиком эпохи Виктора Януковича, который уже почти два года находится за решеткой.

Александра Ефремова, который возглавлял фракцию Партии регионов и считался в то время самым влиятельным человеком в Луганской области, судят на его малой родине, за пару десятков километров от линии фронта – в городе Старобельск.

Ему вменяют государственную измену и поддержку луганских сепаратистов весной 2014 года, после Евромайдана. Все остальные чиновники из окружения беглого президента Януковича, против которых Киев открыл дела, находятся либо на свободе, либо в бегах.

С Ефремовым поговорил корреспондент ВВС News Украина Виталий Червоненко.