"Инструкции никто не слушает": стюард о безопасности в самолете

Фотографии с борта терпящего бедствие самолета Southwest Airlines - очередное доказательство того, что пассажиры пропускают инструктаж мимо ушей, сокрушается бывший бортпроводник Бобби Лори.

17 апреля лайнер американской авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку: в полете один из двигателей взорвался, а обломки разбили иллюминатор. В результате один человек погиб и еще семеро пострадали.

Позже в соцсетях появились фотографии из салона этого самолета. Оказалось, что практически все пассажиры рейса неправильно надели кислородные маски. Бобби Лори рассказал Би-би-си о том, почему важно внимательно слушать предполетный инструктаж, а думать "со мной-то такого точно не случится" - нельзя.