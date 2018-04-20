Как искоренить нищету за 15 лет: документальный фильм Би-би-си

Специалист по статистике Ханс Рослинг был одним из самых востребованных лекторов в мире. В этом фильме он предлагает реальный способ покончить с бедностью во всем мире.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

Рослинг объясняет, почему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН по этому вопросу 15 лет назад.

Авторы этой программы покажут зрителям, с чего мы начали, где мы сейчас, и куда мы движемся в поисках путей искоренения нищеты.