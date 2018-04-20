ТВ-новости: Роскомнадзор пока не может победить Telegram

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за пятницу, 20 апреля:

•Мы подведем итоги войны Роскомнадзора и Telegram, в которой российские власти пока не могут победить.

•Власти Ирана хотят заменить преподавание английского языка русским. Наши коллеги из Персидской службы Би-би-си расскажут нам подробнее о том, заговорит ли Иран на языке Пушкина и Грибоедова.

•И поговорим о человеке, который изменил английский футбол. Арсен Венгер уходит с поста главного тренера лондонского "Арсенала" по завершении сезона.