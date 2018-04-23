"Люди ждали этого 10 лет": как Ереван встретил отставку Саргсяна

Премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об отставке. В Ереване, где уже почти две недели продолжаются многотысячные митинги, люди встретили это событие ликованием.

"Создавшаяся ситуация имеет несколько [вариантов] решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - сказал Саргсян.

Протесты за отставку пермьер-министра Сержа Саргсяна начались в Ереване еще 13 апреля. До назначения премьером Саргсян 10 лет был президентом.

На самый масштабный митинг 22 апреля, по оценкам полиции, вышли 35 тысяч человек, по оценкам оппозиции - 160 тысяч.