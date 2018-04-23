ТВ-новости: сторонники Пашиняна празднуют победу в Ереване

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник, 23 апреля:
- "Никол Пашинян был прав. Я ошибся", - сказал премьер Армении и подал в отставку. Мы увидим, что происходит в Ереване сейчас и поговорим о том, победила ли бархатная революция в Армении.
- Мы увидим расследование Би-би-си о деятельности украинской преступной группировки, которая использовала офшорные компании в британских налоговых гаванях, чтобы тайно инвестировать миллионы фунтов в Соединенном Королевстве.
- Мы узнаем, за что арестовали в Латвии одного из пророссийских лидеров, руководителя движения "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко.
- И наш лондонский блогер сегодня стал корреспондентом по королевским делам и расскажет, как Британия встретила новость о рождении третьего ребенка в семье принца Уильяма и герцогини Кембриджской. Родился мальчик.