Из Ирака с любовью: как россиянка оказалась в тюрьме в Багдаде

По словам сестры, Рушена - активная и жизнерадостная девушка, училась, занималась фотографией и спортом. В 2014 году она познакомилась с будущим мужем, влюбилась - и уехала с ним в так называемое "Исламское государство"*.

Долгое время родные не знали, где находится Рушена и жива ли она. Но в декабре 2017 года ее сестра Ирада неожиданно получила сообщение в WhatsApp: "У меня есть новости о твоей сестре".

Как Рушена оказалась в заключении, что ее ждет в иракской тюрьме и сколько россиянок разделяют ее судьбу, смотрите в материале Русской службы Би-би-си.

Би-би-си не обладает достоверно известными сведениями о подготовке, совершении или планировании кем-либо из упоминаемых в видео лиц преступлений, ответственность за несообщение о которых в правоохранительные органы установлена статьей 205.6 УК РФ.

*"Исламское государство" - джихадистская группировка, признанная террористической и запрещенная многими странами, включая Россию.