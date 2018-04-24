"Люди падали один за другим": очевидцы о нападении в Торонто

"Это самое ужасное, что я видел в жизни", - так свидетели описывают момент, когда грузовик врезался в толпу в Торонто.

Наезд совершил 25-летний Алек Минасян. В данный момент его допрашивает полиция. Сначала Минасяну удалось бежать с места преступления, однако вскоре его задержали.

"Определенно, его действия похожи на предумышленные", - заявил накануне начальник полиции города Марк Сандерс. Он подчеркнул, что до этого Минасян не попадал в поле внимания полиции.

В результате наезда погибли 10 человек, еще 15 получили ранения. "Сегодня вся страна мыссленно присоединяется к друзьям и близким тех, кто погиб в Торонто. Мы также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал у себя в "Твиттере" премьер-министр Канады Джастин Трюдо.