Армения: Саргсян ушел, но что будет дальше?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за вторник, 24 марта:
- Мы расскажем о том, как олигарх Михаил Прохоров помог вице-премьеру Александру Хлопонину стать самым богатым чиновником в России.
- Мы вновь отправимся в Армению и увидим, что там происходит после вчерашней победы оппозиции и отставки премьера Сержа Саргсяна.
- Посадили дерево и обсудили Иран, Сирию и Россию. Поговорим с нашим американским корреспондентом о переговорах президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона.
- И, наконец, мы расскажем о том, как десятки россиянок уехали за мужьями в запрещенную группировку ИГ, а оказались в багдадской тюрьме.
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