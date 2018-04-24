Армения: Саргсян ушел, но что будет дальше?
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Армения: Саргсян ушел, но что будет дальше?

  • 24 апреля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за вторник, 24 марта:

  • Мы расскажем о том, как олигарх Михаил Прохоров помог вице-премьеру Александру Хлопонину стать самым богатым чиновником в России.
  • Мы вновь отправимся в Армению и увидим, что там происходит после вчерашней победы оппозиции и отставки премьера Сержа Саргсяна.
  • Посадили дерево и обсудили Иран, Сирию и Россию. Поговорим с нашим американским корреспондентом о переговорах президента США Дональда Трампа и его французского коллеги Эммануэля Макрона.
  • И, наконец, мы расскажем о том, как десятки россиянок уехали за мужьями в запрещенную группировку ИГ, а оказались в багдадской тюрьме.

В выпуск новостей были внесены изменения, поскольку в предыдущей версии содержалась техническая ошибка.

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