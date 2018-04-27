Исторический шаг: Ким Чен Ын пересек границу Южной Кореи

Ким Чен Ын пешком пересек границу Северной и Южной Кореи, первым из всех лидеров КНДР.

С момента окончания войны в 1953 году впервые руководитель коммунистического Севера лично прибыл в Южную Корею. Стоя по разные стороны военно-демаркационной линии в пограничном пункте Пханмунджом, Ким Чен Ын и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожали друг другу руки. После этого Ким Чен Ын перешагнул линию.

А затем произошел еще один важный момент. Под смех и аплодисменты лидеры Северной и Южной Кореи, держась за руки, снова переступили разграничительную линию - тепеь уже на территорию Северной Кореи.