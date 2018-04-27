Пенсионеры из "Отрядов Путина" сожгли фото Павла Дурова

На YouTube-канале "Отрядов Путина" появилось видео, где члены организации требуют "убрать Telegram", называют Павла Дурова "предателем", а также сжигают и рвут его фото.

"Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе!" - заявила одна из активисток.

В 2017 году "Отряды Путина" 12 раз нападали на штаб Алексея Навального в Краснодаре. Активисты требовали закрыть штаб, так как "Краснодар - город Путина".

Тогда глава "Отрядов" Марат Динаев в разговоре с Русской службой Би-би-си опроверг информацию о том, что пенсионеры получают за это деньги или вознаграждение в виде продуктов. "Если кто-то идет за Путина, почему они обязательно должны быть за гречку!", - заявил Динаев.

13 апреля суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке.

Спустя две недели Telegram продолжает работать в России. Правда, за это время возникли проблемы в работе других сервисов - в том числе Google, Facebook, "ВКонтакте", "Яндекса" и других.

По данным Роскомнадзора, за первую неделю после блокировки аудитория мессенджера сократилась на 30%. Однако сторонние аналитические сервисы - Combot, TGStat и Crosser Bot - пришли к выводу, что Telegram потерял лишь 3% пользователей.