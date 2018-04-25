ТВ-новости: протесты в Армении не стихают

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за среду, 25 апреля:
- Мы увидим, как сегодня десятки тысяч людей снова вышли на улицы Еревана и поговорим с нашим корреспондентом о требованиях армянских революционеров.
- Сегодня месяц со дня пожара в Кемерове, в котором погибли десятки детей. Мы услышим, что сейчас говорят свидетели той трагедии.
- Российские военные показали журналистам обломки натовских ракет, выпущенных по Сирии. Мы обсудим возможность поставок Ассаду комплексов С-300.
- И наш лондонский блогер Бен Тавенер говорил о британском юморе с российским стендап-комиком, которая шутит на английском языке.