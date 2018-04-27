Дети под кайфом: документальный фильм Би-би-си

Никогда раньше марихуана не была так популярна среди американских подростков. В то время как число подростков, употребляющих алкоголь и табак, год от года уменьшается, число тех, кто употребляет марихуану, стремительно растет.

Фильм доступен для просмотра только на территории России.

27% из 4 миллионов американских подростков употребляют марихуану регулярно, и 9% употребляют этот наркотик по меньшей мере через день.

Доктор Джон Марсден, взяв на вооружение исследования о пагубном влиянии марихуаны на интеллект и психическое здоровье в долгосрочной перспективе, собирается встретиться с ребятами, страдающими от этой зависимости.

Он пообщается со специалистами, и узнает, как эта проблема приобрела масштабы эпидемии, разберется в сложном вопросе легализации марихуаны, которая, как многие полагают, приведет к самому резкому за многие десятилетия росту употребления наркотиков.