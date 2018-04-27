ТВ-новости: Ковровые блокировки из-за Telegram: удар по бизнесу

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за пятницу, 27 апреля:
- Мы увидим исторические кадры встречи лидеров двух Корей и поговорим о том, последуют ли дела за теплой встречей и громкими заявлениями о мире.
- Наши корреспонденты, как и участники акций протеста в Армении, прибыли во второй по величине город страны - Гюмри. Узнаем, зачем лидер протестов Никол Пашинян покинул Ереван и что собирается делать.
- Поговорим о ковровых блокировках Роскомнадзором социальных сетей - как российских, так и иностранных. Роскомнадзор уже больше двух недель воюет с Telegram, но страдают другие.