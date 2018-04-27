ТВ-новости: Ковровые блокировки из-за Telegram: удар по бизнесу
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ТВ-новости: Ковровые блокировки из-за Telegram: удар по бизнесу

  • 27 апреля 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за пятницу, 27 апреля:

  • Мы увидим исторические кадры встречи лидеров двух Корей и поговорим о том, последуют ли дела за теплой встречей и громкими заявлениями о мире.
  • Наши корреспонденты, как и участники акций протеста в Армении, прибыли во второй по величине город страны - Гюмри. Узнаем, зачем лидер протестов Никол Пашинян покинул Ереван и что собирается делать.
  • Поговорим о ковровых блокировках Роскомнадзором социальных сетей - как российских, так и иностранных. Роскомнадзор уже больше двух недель воюет с Telegram, но страдают другие.

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