Президент Армении: Серж Саргсян поступил смело

Действующий президент Армении Армен Саркисян в интервью Би-би-си назвал уход в отставку экс-премьера Сержа Саргсяна смелым поступком.

"В прежние времена и в других странах президенты могли биться до последнего за власть. Серж Саргсян показал смелость, услышал народ и ушел в отставку. Показав, что эта страна движется по демократическому и свободному пути. Армения показала на своем примере, что гражданское общество существует. Люди не боятся высказывать свое мнение", - сказал Саркисян.

Премьер-министр Армении и экс-президент Серж Саргсян подал в отставку 23 апреля после массовых акций протеста. Его ухода требовали участники многотысячных манифестаций в Ереване на протяжении нескольких дней.

В своем обращении Саргсян, занявший пост премьера на прошлой неделе, а до этого дважды избиравшийся президентом, признал правоту оппозиции во главе с депутатом парламента Армении Николом Пашиняном, который выступал против его назначения главой правительства.

"Никол Пашинян был прав. Я был не прав", - сказал Саргсян.