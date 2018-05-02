Река из мусора: неравная борьба с пластиком в Индонезии

В индонезийском городе Бандунг работает всего одна свалка, и власти не справляются с количеством мусора.

Пластиковые бутылки, пакеты, контейнеры заполонили городскую реку. На помощь пришлось призвать военных.

Людей убеждают в необходимости переработки мусора. Власти поощряют инициативу некоторых деревень, куда люди могут принести старые предметы из пластика и заработать небольшую сумму денег.

На свалке тем временем промышляют неофициальные переработчики. Они ищут в общей куче мусора пластик и сдают его. Многие живут исключительно за счет свалки.