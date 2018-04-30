"Лучше Роскомнадзор заблокировать": кто и зачем пришел на митинг на Сахарова?

В центре Москвы прошел митинг за свободу интернета и в поддержку мессенджера Telegram. По данным полиции, на акцию пришли более 7 тысяч человек. По подсчетам волонтерского проекта "Белый счетчик", - более 12 тысяч.

В итоговой декларации митингующие потребовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова и ликвидации его ведомства.

Роскомнадзор блокирует Telegram на территории России с 16 апреля - из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.

От противостояния ведомства и создателя Telegram Павла Дурова пострадали многие компании - блокировки привели к сбоям в работе многих сайтов и приложений, в том числе - Amazon и Google.