Тотальная забастовка в Ереване. Как реагируют туристы и жители города?

2 мая в столице Армении состоялась акция гражданского неповиновения. Блокировать дороги и бастовать людей призвал лидер оппозиции Никол Пашинян, после того как парламент не утвердил его на пост премьер-министра.

Происходившее на улицах Еревана было похоже на праздник: люди гуляли, танцевали и размахивали флагами.

Блокированной оказалась трасса в международный аэропорт.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко узнал у туристов и жителей Еревана, как они отнеслись к связанным с забастовкой неудобствам.