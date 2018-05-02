Тотальная забастовка в Ереване. Как реагируют туристы и жители города?

2 мая в столице Армении состоялась акция гражданского неповиновения. Блокировать дороги и бастовать людей призвал лидер оппозиции Никол Пашинян, после того как парламент не утвердил его на пост премьер-министра.
Происходившее на улицах Еревана было похоже на праздник: люди гуляли, танцевали и размахивали флагами.
Блокированной оказалась трасса в международный аэропорт.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко узнал у туристов и жителей Еревана, как они отнеслись к связанным с забастовкой неудобствам.