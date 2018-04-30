ТВ-новости: Навальный на митинге в поддержку Telegram в Москве

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за понедельник, 30 апреля:

•Мы увидим и услышим тех, кто пришел поддержать Telegram в Москве.

•Мы побываем на сегодняшней акции протеста в Ереване и услышим его лидера Никола Пашиняна о его видении отношений с Москвой и о том, как можно разрешить карабахский конфликт.

•Мы поговорим о ракетном ударе по сирийским базам, который, как считается, нанес Израиль, и узнаем о том, не опасается ли последний конфронтации с Россией в регионе.

•И мы увидим, как британский дизайнер превращает отвратительную использованную жвачку в полезные вещи.