Почему Telegram не ломается. Чем российский интернет отличается от китайского

Почему из-за блокировки всего одного мессенджера начал ломаться весь российский интернет?

С 16 апреля Роскомнадзор блокирует Telegram на территории России. От противостояния ведомства и создателя Telegram Павла Дурова пострадали многие компании - блокировки привели к сбоям в работе многих сайтов и приложений, в том числе - Amazon и Google.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников объясняет, из-за чего Роскомнадзору не удается заблокировать Telegram и в чем разница между китайским и российским интернетом.