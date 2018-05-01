Никол Пашинян не избран премьер-министром Армении

Парламент Армении проголосовал против кандидата от оппозиции Никола Пашиняна.

Его кандидатуру поддержали 45 депутатов, а против были 55.

Депутаты правящей республиканской партии имеют большинство в парламенте и выступили против Пашиняна.

Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы в день голосования. Десятки тысяч людей откликнулись на призыв. После голосования Пашинян вышел к сторонникам и призвал начать массовую забастовку, а также заблокировать дороги и аэропорт Еревана.

С середины апреля в Армении проходят акции потеста против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

23 апреля Саргсян подал в отставку, но в стране продолжились протесты против правящей Республиканской партии.