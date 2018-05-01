ТВ-новости: Бархатная революция в Армении

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за вторник, 1 мая:
- Бархатная революция в Армении. Мы увидим, как протестовавший без малого три недели Ереван реагирует на последние события, и поговорим о будущем страны.
- Британский парламент принмиает закон об обнародовании имен россиян, которые держат свои счета в британских офшорах. Поговорим о том, чего хотят этим добиться британцы.
- Обсудим, что будут делать США и Израиль после обнародования секретного ядерного архива Ирана. Европейцы от ядерной сделки с Тегераном отказываться не собираются.
- "Прокси, господи" - мы увидим сегодняшние лозунги монстраций в разных городах России.