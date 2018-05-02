Мусорный забег: как очистить улицы и поправить здоровье

Как помочь природе и заодно улучшить физическую форму? Можно пробежаться с мусорным мешком.

Именно так делают плоггеры - они собирают мусор на лондонских улицах в буквальном смысле на бегу. Плоггинг зародился в Скандинавии и происходит от шведского слова plocka upp, что означает "подбирать".

Плоггингом занимается все больше британцев, и это не случайно - проблема сбора и переработки бытовых отходов в этой стране стоит остро. Каждый год британские власти тратят почти £700 млн на очистку улиц, но пока перерабатывают менее 45% от общего объема мусора.