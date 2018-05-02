ТВ-Новости: демонстранты в Ереване празднуют победу после "тотальной забастовки"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за среду, 2 мая:
- Мы увидим, как демонстранты в Ереване празднуют победу, а также узнаем, как проходила тотальная забастовка.
- Мы перенесемся в Одессу и увидим сегодняшние акции в память о погибших четыре года назад в Доме Профсоюзов. Расскажем, на каком этапе сейчас находится следствие по делу о гибели десятков людей.
- А также мы покажем вам спецрепортаж Би-би-си, в котором мы расследуем сообщения об огромном числе жертв среди мирного населения в Мосуле во время прошлогодних авиаудров коалиции по боевикам запрещенной организации ИГ.
- И еще один эксклюзив Би-би-си - мы расскажем вам о том, как звезды YouTube поощряют британских школьников жульничать на экзаменах. Некоторым влогерам платят за рекламу сайтов, где школьники могут купить сочинения. Британское министерство образования хочет положить этому конец.