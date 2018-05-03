ТВ-Новости: куда пойдет Армения при премьере Пашиняне?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за четверг, 3 мая:

•Почему Республиканская партия Армении решила не препятствовать избранию Николы Пашиняна премьером и как в Армении оценивают позицию Москвы?

•Почему иранским властям - в отличие от российских - удается успешнее блокировать Telegram? И можно ли создать Великий Воссийский файрвол по подобию китайского?

•Опасные связи. Чем грозит американскому президенту скандал вокруг откровений порно-звезды Сторми Дэниэлс?

•В гостях у пионера электронной музыки, потомка русских аристократов Питера Зиновьева, благодаря которому мы знаем музыку групп Pink Floyd, Yes, Who и многих других - такой, какая она есть.