Путин 4.0: главные факты и особенности инаугурации

7 мая Владимир Путин вступает в должность президента России в четвертый раз. За 18 лет, которые он находится у власти, в церемонию не раз вносились изменения.

В российской конституции порядок проведения инаугурации не прописан, поэтому каждый раз в ней появлялись новые элементы.

Неизменно одно - текст присяги, состоящий из 33 слов, включая союзы "и".

Самое большое изменение было в 2008 году: тогда появилась часть, в которой уходящий президент передавал полномочия избранному.

Это происходило дважды: от Путина Дмитрию Медведеву десять лет назад и обратно в 2012 году.

Медведев - единственный президент России, получивший полномочия в момент инаугурации. И Борис Ельцин, и Путин вступали в должность, уже занимая до этого пост главы государства.