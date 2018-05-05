"Боюсь, а что делать?": узник Болотной пообщался с протестующими против Путина

Алексей Гаскаров, осужденный по делу о массовых беспорядках на Болотной площади, перед очередной инаугурацией Путина задал протестующим против нее вопрос - не страшно ли выходить на улицы?

Гаскаров отсидел 3,5 года в Тульской колонии, а также за то, что, по мнению следствия, лично применил насилие в отношении сотрудника полиции. Он вышел на свободу в октябре 2016 года.

По просьбе Русской службы Би-би-си Алексей Гаскаров задал вопросы участникам акции "Он нам не царь", прошедшей в субботу в десятках городов России перед очередной инаугурацией Владимира Путина.