ТВ-Новости: Что Земан сказал о "Новичке" - и правда ли, что его производили в Чехии.

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за пятницу, 4 мая:
- Новые подробности в деле об отравлении Скрипалей. Где и в каких количествах Чехия производит "Новичок"? Нашим влогером побывал в Солсбери - городе, где отравили экс-офицера ГРУ и его дочь.
- Кто знал наиболее вероятного нового премьера Армении еще до того, как о Николе Пашиняне узнал весь мир?
- В этом году Нобелевскую премию по литературе вручать не будут. Что за скандал стал препятствием?
- Исчезающая мозаика эпохи советской Украины. Она подпадает под закон о декоммунизации, но кое-кто пытается увековечить её в фотографиях.