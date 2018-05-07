ТВ-Новости: что осталось за кадром инаугурации Путина
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ТВ-Новости: что осталось за кадром инаугурации Путина

  • 7 мая 2018

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за понедельник, 7 мая:

  • Выборный, но несменяемый. Владимир Путин в четвертый раз стал президентом. Кто пришел на инаугурацию?..
  • Те, кого не приглашали - несогласные, которых в субботу разгоняли казаки и полицейские.
  • На Украине судят бразильца Рафаэла Лусварги, воевавшего за ДНР. Его в Киеве схватили националисты и передали СБУ. Чем известен Лусварги в Бразилии?
  • Извержение вулкана на Гавайях - одного из самых активных в мире.