ТВ-Новости: что осталось за кадром инаугурации Путина

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за понедельник, 7 мая:
- Выборный, но несменяемый. Владимир Путин в четвертый раз стал президентом. Кто пришел на инаугурацию?..
- Те, кого не приглашали - несогласные, которых в субботу разгоняли казаки и полицейские.
- На Украине судят бразильца Рафаэла Лусварги, воевавшего за ДНР. Его в Киеве схватили националисты и передали СБУ. Чем известен Лусварги в Бразилии?
- Извержение вулкана на Гавайях - одного из самых активных в мире.