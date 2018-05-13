"Всех взяли!": как прошел второй митинг "За свободный интернет"

Второй согласованный митинг "За свободный интернет" состоялся в Москве на проспекте Сахарова 13 мая. На акцию в общей сложности вышло всего 2,4 тыс. человек.

Участники акции принесли плакаты "Помоги Даше найти здравый смысл", "Роскомпозор" и "Эй, РКН, где же свобода общения?"

Во время акции проспект Сахарова покинули сначала левые активисты, потом националисты. Организаторы из "Партии народной свободы" и "Открытой России" отказались предоставить им слово.

Левые заявили, что отправляются в подмосковный Климовск помогать дорожным рабочим, которым не платят зарплату.

У выхода полицейские задержали около 30 националистов, в том числе несовершеннолетних.

Первый митинг, 30 апреля, собрал 12 тысяч человек. Ее организатор член Либератарианской партии Михаил Светов назвал нынешнюю акцию провальной. Акцию не поддержал ни оппозиционер Алексей Навальный, ни создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

13 апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Роскомнадзор с тех пор заблокировал миллионы сетевых адресов, однако мессенджер продолжает работать.