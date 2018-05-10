Возвращение из северокорейской тюрьмы на родину

Три гражданина США, отбывавшие наказание в Северной Корее за "преступления против государства" и шпионаж, вернулись домой.

По прилету их встретил президент Дональд Трамп и первая леди.

Среди освобожденных 65-летний Ким Дон Чул, Тони Ким и Ким Хак Сон. Все они - уроженцы Южной Кореи, имевшие на момент задержания гражданство США.

Освобождение американцев произошло на фоне потепления отношений между Северной Кореей и США, Южной Кореей и Китаем.

После Олимпиады в Пхёнчхане Ким Чен Ын уже успел встретиться с лидерами Китая и Южной Кореи, а сейчас у него планируется встреча с Дональдом Трампом.