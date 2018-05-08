Раскаленная лава: последствия извержения вулкана на Гавайях

Один из самых активных вулканов мира, Килауэа на Гавайях, вновь начал извергаться.
Извержению предшествовали сильные подземные толчки, ощущавшиеся в последние дни.
Боковой шлаковый конус Пуу-оо вулкана Килауэа обрушился в начале недели, и лава начала стекать по склону в направлении жилых кварталов.
Всю последнюю неделю власти предупреждали местных жителей о необходимости быть готовыми к эвакуации, поскольку, предупреждали ученые, вулкан не будет подавать явных признаков начинающегося извержения.
Десятки домов разрушены. Эвакуированы около 2000 человек.