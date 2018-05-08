"Весь народ надеется на него", - сторонники Пашиняна о новом премьере.

В Ереване люди празднуют избрание лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром.

Массовые акции протеста переросли в массовые праздненства с танцами и музыкой.

Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42. Таким образом лидера протеста избрали со второй попытки. 1 мая его не поддержали депутаты Республиканской партии, которая имеет большинство мест в парламенте Армении. После возобновления массовых демонстраций, часть республиканцев все же отдала свои голоса за Пашиняна 8 мая. Этого оказалось достаточно для его победы.